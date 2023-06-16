Araç kiralamayı son güne bırakmayın

Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz aylarında artan araç kiralama ihtiyacına yaygın bayi ağı ile çözüm sunan Garenta, tüketicileri erken rezervasyon konusunda uyardı. Uzun tatil dönemlerinde araç kiralamaya olan talebin arttığını belirten Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Şafak Savcı, "39 ilde, 21'i havalimanı noktası olmak üzere 80'in üzerindeki ofisimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Tüketicilerimize araçsız kalmamaları için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Sahte siteler nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla değil; sadece kurumsal kaynaklardan rezervasyon yapılması konusuna da dikkat edilmeli" dedi. Garenta müşterileri rezervasyon saatine 24 saat kala rezervasyonunu ücretsiz iptal edebiliyor. 7 gün ve üzeri kiralamalarda yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.