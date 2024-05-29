Araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirildi

Mevcut araç muayene hizmeti sözleşmesinin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle bu hizmetin kesintiye uğramadan verilmesi ve hazırlık çalışmalarının yürütülmesi amacıyla özelleştirme süreci başlatıldı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin yeniden özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak. Araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin ihale 20 Aralık 2004'te yapılmıştı.