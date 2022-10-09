Araç sahiplerine büyük kolaylık: Hizmete giriyor! Sehayat süresi 50 dakikadan 5 dakikaya düşüyor!

TRAFİK ÇİLESİ BİTİYOR

Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9.6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edildi.

Tünellerin tamamlanmasıyla ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım son buldu.

"50 DAKİKALIK ZORLU YOLCULUK 5 DAKİKAYA DÜŞÜYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'ni hizmete açıyoruz. 50 dakikalık zorlu yolculuğu, 5 dakikalık konforlu seyahate dönüştürüyoruz."

"SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK"

Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'ni hizmete açıyoruz! 50 dakikalık zorlu yolculuğu, 5 dakikalık konforlu seyahate dönüştürüyoruz" diyerek tarih verdi. Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri 11 Ekim'de hizmete giriyor.