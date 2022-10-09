Araç sahipleri dikkat! Herkesin başına gelebilir: Oyunu mahkeme bozdu

B.T., dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti. B.T., bu durumu aracı satan A.Ö.'ye bildirdiğini ancak kendisine dönüş yapmadığını aktardı. Ayıplı mal nedeniyle toplam kaybının 46 bin lira olduğunu ifade eden B.T., bu paranın 2017 yılından itibaren yasal faizi ile kendisine ödenmesini talep etti. Satıcı A.Ö. ise aracın kilometresi ile kesinlikle oynamadığını, davacının aracın arızası ile ilgili yaptığı masrafların ise kendi kullanım hatasından kaynaklandığını iddia ederek, davanın reddini istedi.