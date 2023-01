Borsada büyük operasyon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ayen Enerji, Anelt, Tire Kutsan, İş Finansal, Milpa, Vakıf Menkul, Alcatel, Ege Profil, Pera, Vakıf Finansal, Viking hisse senetlerindeki manipülatif işlemler nedeniyle aralarında CHP Milletvekili Çetin Soysal'ın da bulunduğu toplam 24 kişi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Kurul, Tire Kutsan işlemleri ile ilgili 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, bazı kişilerin işlem yasaklarının devam ettirilmesi, bazı kişiler hakkındaki suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararlarının kaldırılmasını kararlaştırdı.Son olarak Tekel işçilerine verdiği destekle gündeme gelen ve işçilerle birlikte polisten biber gazı yiyen CHP Milletvekili Çetin Soysal'ın adı 2009'da yapılan bir borsa operasyonunda da manipülasyon yaptırdığı iddialarıyla anılmıştı.SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Ayen Enerji A.Ş. (Ayen Enerji) hisse senedinde 6 Ocak - 17 Şubat 2009 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda, belirtilen dönemde Ayen Enerji hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Mehmet Akdere, Bekir Sani Karayal, Engin Kıralıoğlu, Serkan Kamil Kıralıoğlu ve Murat Aksoy hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anelt) hisse senedinde 24 Ekim - 10 Aralık 2008 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda, söz konusu dönemde Anel hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle Mehmet Akdere, Bekir Sani Karayal, Engin Kıralıoğlu, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Nihat Özçelik, Şahin Deniz, Faruk Memiş ve Ercan İbrahim İşal hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.SPK, Tire Kutsan işlemleri ile ilgili ise bazı kişilerin yasaklarını devam ettirdi, bazılarının kaldırdı.Bültene göre, Tire Kutsan Oluklu Mukavva, Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Tire Kutsan) hisse senedinde 31 Ekim 2006 - 4 Şubat 2008 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda belirtilen dönemde Tire Kutsan hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Engin Kıralıoğlu ve Özgecan Fırıldak hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.SPK, 31 Ekim 2006-4 Şubat 2008 döneminde Tire Kutsan hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Çetin Soysal, Murat Aksoy, Akın Şapçı, Bekir Sani Karayal, Şahin Deniz, Ercan İbrahim İşal, Şükrü Sanlı Yücel, Bahadır Karlıdağ, Barış Gökahmetoğlu, Faruk Memiş, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Hayati Üstün hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, Angelo Moskov hakkında kanunun manipülatif işlemlere ilişkin maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararın devam ettirildiğine dair Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesi kararı da aldı.Çetin Soysal, Murat Aksoy, Akın Şapçı, Bekir Sani Karayal, Şahin Deniz, Ercan İbrahim İşal, Şükrü Sanlı Yücel, Bahadır Karlıdağ, Barış Gökahmetoğlu, Faruk Memiş, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Hayati Üstün hakkında Kurulun 20 Ağustos 2009 tarihli kararıyla getirilen ve Angelo Moskov hakkında ise 13 Aralık 2009 tarihli kararla getirilen sürekli işlem yasaklarının devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.Bültende, 31 Ekim 2006-4 Şubat 2008 döneminde Tire Kutsan hisse senedi işlemleri nedeniyle Kurulun 20 Ağustos 2009 tarihli kararıyla haklarında suç duyurusu yapılan ve işlem yasağı getirilen Çetin Ganioğlu, Güneş Karababa, Kani Ercüment Günyüz, Kartal Aytuğ Sevinçli, Levent Ağan, Murat Abbas, Banu Fettin, Uğur Tan, Ahmet Benan Çetin, Hüseyin Aykut İlçi, Harun Demirel, Önder Malçok ve Can Öksün hakkındaki ''suç duyurusu ve işlem yasağı'' kararlarının,söz konusu dönemde Tire Kutsan hisse senedinde gerçekleştirilen eylemler nedeniyle Harun Demirel ve Can Öksün hakkında, Kurulun 20 Ağustos 2009 tarihli kararıyla getirilen lisans iptali kararının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.Bültene göre, İş Finansal Kiralama A.Ş. (İŞ Finansal) hisse senedinde 19 Ocak 2009-6 Şubat 2009 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda söz konusu dönemde İş Finansal hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani Karayal, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Engin Kıralıoğlu, Şahin Deniz, Akın Şapçı, Burak Saral ve Faruk Memiş hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına kararlaştırıldı.Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic A.Ş. (Milpa) hisse senedinde 28 Temmuz - 6 Ağustos 2008 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda belirtilen dönemde Milpa hisse senedinde gerçekleştirilen manipülatif içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani Karayal, Çetin Soysal, Engin Kıralıoğlu, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Faruk Memiş ve Şahin Deniz hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Vakıf Menkul) hisse senedinde 5 Mart - 12 Mart 2008 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda ise söz konusu dönemde Vakıf Menkul hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy, Bekir Sani Karayal, Kemal Ak, Kenan Ak, Akın Şapçı ve Suat Olgun hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (Alcatel) hisse senedinde 15 Ocak - 26 Şubat 2009 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda söz konusu dönemde Alcatel hisse senedinde gerçekleştirilen manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani Karayal, Engin Kıralıoğlu, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Mehmet Akdere, Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy ve Şahin Deniz hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (Ege Profil) hisse senedinde 21 Şubat-7 Mart 2008 tarihleri arasındaki işlemlerin incelenmesi sonucunda, sözkonusu dönemde hisse senedinde manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle, Bahadır Karlıdağ ve Erol Akar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Pera) hisse senedinde 25 Temmuz-15 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda, sözkonusu dönemde manipülasyon içeren fiilleri nedeniyle Bekir Sani Karayal, Akın Şapçı, Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy, Ercan İbrahim İşal, Serhat Serdar Üstün, Levent Ağan, Bahadır Karlıdağ, Şükrü Sanlı Yüce, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Engin Kıralıoğlu ve Şahin Deniz hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Finansal) hisse senedinde 5 Temmuz-6 Aralık 2007 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda da yine manipülasyon içeren fiileri nedeniyle Hayati Üstün hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.Aynı çerçevede Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy, Akın Şapçı, Bekir Sani Karayal, Şahin Deniz, Ercan İbrahim İşal, Şükrü Sanlı Yücel, Bahadır Karlıdağ, Barış Gökahmetoğlu, Serkan Kamil Kıralıoğlu, Engin Kıralıoğlu, Serhat Serdar Üstün ve Angelo Moskov hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararın devam ettirildiğine dair Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilecek.Sözkonusu kişiler hakkında getirilen sürekli işlem yasakları devam ettirilecek. Engin Kıralıoğlu için getirilen lisans iptali kararı sürdürülecek.Öte yandan, Bahattin Çarkçı, Banu Fettin, Fahri Doruk, Levent Ağan, Sıddık Mollavelioğlu, Suat Olgun, Necdet Deniz, Taylan Aksoy ve Zeynel Abidin Aksoy hakkındaki suç duyurusu ve işlem yasağı kararlarının kaldırılmasına karar verildi.Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (Viking) hisse senedinde 24 Eylül - 14 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, sözkonusu dönemde manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiileri nedeniyle Çetin Soysal, Akın Şapçı, Bekir Sani Karayal, Serhat Serdar Üstün, Levent Ağan, Murat Abbas, Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy ve Angelo Moskov hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin Kurul kararının devam ettirildiğine dair Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilecek.Sözkonusu kişiler hakkında daha önce getirilen sürekli işlem yasakları devam ettirilecek.Bu dönemde Viking hisse senedi işlemleri nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen Banu Fettin, Şahin Deniz, Faruk Memiş, Kartal Aytuğ Sevinçli, Şükrü Şanlı Yücel, Çetin Ganioğlu, Ercan İbrahim İşal, Uğur Tan, Hakan Avcı, Bahadır Karlıdağ, BarıĢ Gökahmetoğlu, Kenan Ak, Kemal Ak, Selim Yerebakan, Suat Olgun, Güneş Karababa, Burak Bulutak, Fahri Doruk, Taylan Aksoy ve Zeynel Abidin Aksoy hakkındaki suç duyurusu ve işlem yasağı kararlarının kaldırılması kararlaştırıldı.Viking hisse senedinde 24 Eylül 2007-14 Kasım 2007 döneminde gerçekleştirilen eylemler nedeniyle Hakan Avcı hakkında, Kurul kararıyla getirilen tüm lisanslarının iptal edilmesine ilişkin karar kaldırıldı.Viking hisse senedinde 2 Ocak - 23 Ocak 2008 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda, sözkonusu dönemde Viking hisse senedinde manipülasyon içeren fiileri nedeniyle Murat Aksoy, Hüseyin Uğur Aksoy, Bekir Sani Karayal, Akın Şapçı, Çetin Soysal, Serhat Serdar Üstün, Levent Ağan, Serkan Kamil Kıralıoğu, Engin Kıralıoğlu ve Angelo Moskov hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.Bültende, Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının durumlarının Kurulun 23 Temmuz 2010 tarihli kararı çerçevesinde değerlendirildiği de kaydedildi. Bunun sonucunda, Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kurulun söz konusu kararında belirtilen maddelerde yer alan, birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine (ilgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine) ve birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin kararı kapsamı dışında bırakılması kararlaştırıldı.Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 23 Temmuz 2010 tarihli kararın diğer maddeleri kapsamına dahil edileceği kararının alındığı da ifade edildi.Kurulun 23 Temmuz 2010 tarihli belirtilen kararına ilişkin değerlendirmeler sonucunda, söz konusu kararda yer alan tablonun Veri Yayın Ekranları başlıklı maddesinde, B grubunda işlem görecek hisse senetleri ile ilgili olarak ''Veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir. Ancak hisse senedinde piyasa yapıcısının bulunması durumunda bu derinlik 5 kademeye kadar gösterilir'' hükmünün ilgili hisse senetleri A grubunda yer alan hisse senetleri ile ilgili (veri yayın ekranları konusunda) aynı kurallara tabi olacak şekilde değiştirilmesine karar verildiği de kaydedildi.Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Tarım Ürünleri Birinci Alt Fonu'nun ikinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılandı.İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin, kredi derecelendirmesi faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ile yetkili kuruluşlar listesine alınması kararlaştırıldı.Birlik Un ve Gıda Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. geçmiş 2 yıl içerisinde esas sermayesinin yüzde 95'inden fazlasının 20 ortağa ait olması nedeniyle Kurul kaydından çıkarıldı.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin pay devri başvurusu olumlu karşılandı. Pay devri sonrası ortaklık yapısının yüzde 92,48'ini Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş, yüzde 7,52'sini TEB Faktoring A.Ş oluşturuyor.