Aralıkta 52.9 milyarlık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 951 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 313 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 916 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 816 oldu.
ZONGULDAK'A DEV YATIRIM
Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli yatırım, 7 milyar 564 milyon lira ile Modern Karton Sanayi ve Ticaret AŞ
'den geldi. Şirket, Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde yıllık 400 bin ton yarı kimyasal oluklu mukavva kağıdı, çok katlı kağıt ve kartonlar, yılda 40 bin ton kesilmemiş sigara kağıdı, yılda 10 bin ton yağ geçirmez ve çizim kağıtları ile yılda 150 bin ton karma kağıt ve kartonlar için yatırım yapıyor. Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Bilecik
'in Söğüt ilçesinde 4 milyar 634 milyon lirayı bulan, yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi kapsıyor.