Arap devletleri ligine 10 ayda 40 milyar $ ihracat

Türkiye'nin 2024'ün ocak-ekim döneminde Arap devletleri ligine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.7 artışla 39 milyar 904 milyon dolara çıktı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 216 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Arap devletleri ligine ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18.4'ünü oluşturdu. Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 10 milyar 766 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Irak'ı, 6 milyar 842 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 milyar 416 milyon dolarla Mısır, 3 milyar 264 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 2 milyar 799 milyon dolarla Fas takip etti. Irak'a yapılan dış satımda yaklaşık 2.5 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı.