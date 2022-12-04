Araştırma görevlileri dikkat! YÖK Başkanı açıkladı

50D'Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A'YA İNTİKAL ÇALIŞMASI

Özvar, '2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda araştırma görevlileri ile alakalı düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hayata geçirildiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız haziran ayı içerisinde 50/D'li öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz içerisinde doktorasını tamamlayan öğrencilerimizin, bulundukları üniversitelerde gerekli akademik çalışmaları tamamlayabilmeleri için 1 artı 1 uygulamasını başlatmıştık. Sağ olsun Meclis üyelerimiz, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş ve kanun yürürlüğe girmişti. Bu, '50/D' diye tabir edilen araştırma görevlileri arasında sevinçle karşılandı. Zira 2 sene boyunca gitmek istedikleri, öğretim üyesi bulunmak istedikleri üniversitelerin beklentilerini karşılayacak çalışmaları yapmak için zamanları olmuş oldu. Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımız yine geçtiğimiz günlerde bu konuda daha köklü bir çözümün yapılmasını bizlerden istedi. Bu konuda gerek Çalışma Bakanlığı gerekse kanunun kendisini ilgilendirdiği YÖK, 50/D'li araştırma görevlileri ile alakalı onların durumunu daha da iyileştirecek bir mevzuat çalışmalarını başlattı" diye konuştu.