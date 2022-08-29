Arı gibi çalıştılar, 138 ülkeye Türk balını tanıttılar





BAL İHRACATI YÜZDE 76 ARTTI



Türkiye'nin bal ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 65'lik artışla 25,4 milyon dolardan 41,8 milyon dolara çıkarken, 2022 yılının ocak-temmuz döneminde bal ihracatı yüzde 76'lık yükselişle 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara tırmandı. Son 1 yıllık dönemde bal ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 13 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Almanya 7,2 milyon dolarlık Türk balı talep etti. Türkiye'den İspanya'ya 5 milyon dolarlık bal ihraç edilirken, bu ülkeleri 2,2 milyon dolarlık bal ithalatıyla İsrail ve 1,6 milyon dolarlık tutarla Bulgaristan izledi. Bal ihraç ettiğimiz ülke sayısı 60 oldu.



Öte yandan Aydın ve Muğla illeri Türkiye genelinde çam balı üretiminde yaklaşık yüzde 90'lık oranla büyük paya sahip olurken, bu yönü ile bal üreticileri için önemli bir konumda bulunuyor.