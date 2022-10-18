Arıcı çift, ürettiği tescilli balı gurbetçiler aracılığıyla 3 ülkeye gönderiyor

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM"

Tekin Aslan, ürettikleri balın her yıl Bingöl Üniversitesinde analiz edildiğini belirtti.

Bulundukları coğrafyada arıcılık için önemli geven ve kekik gibi çok sayıda bitki olduğunu dile getiren Aslan, "Yedisu Vadisi çok güzel bir coğrafyaya sahip. Bingöl balının kalitesi de buradan geliyor. Hedefim Anzer balından daha kaliteli bal üretebilmek. Ürettiğimiz organik balı Avusturya, Fransa, Almanya'ya da gönderiyoruz. En büyük destekçim eşim." diye konuştu.

Eşinin hem çocuklarla ilgilendiğini hem hayvancılık yaptığını hem de arıcılıkta kendisine destek sunduğunu anlatan Aslan, çırağı olan eşinin artık bu işte usta olduğunu belirtti.