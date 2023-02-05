Arıtmada altın kavgası

Kuyumcukent'te, aidat ve otopark ücretlerinin ardından şimdi de seçim krizi yaşıyor. Geçen salı günü yapılan Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Genel Kurulu'nda, eski yönetim seçimi engelleme girişiminde bulundu. Seçim yapıldı ancak bu seferde devir teslim işlemi gerçekleşmedi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Kuyumcukent'teki yönetim kavgasının altında sadece aidatlar ve otopark ücreti değil arıtma sistemlerindeki milyonlarca dolarlık altınların da akıbeti yatıyor. 2 bin dükkânı bulunan kente özel olarak kurulan arıtma tesisi, kanalizasyona karışan altın ve gümüşleri ayrıştıraran özel bir sisteme sahip. İddialara göre buradaki altınlarla ilgili şeffaf bir açıklama yapılmıyor.Genel Kurul'u kazanan ancak yönetimi devralamayan grubun başkanı Mustafa Yılmaz, "10 yıldır Kuyumcukent'i yöneten grupla denetleyen grup aynı. Arıtma tesisinin maliyetini üyeler karşılıyor. Ayrıştırma tesisinden çıkan altınla ilgili şeffaf bilgi yok. Bundan 10 yıl önce yıllık 10 kilo altından bahsediliyordu" dedi. İddialara göre Kuyumcukent'te günde ortalama 500 gram altın kanalizasyona karışıyor. Bu da günde en az 1000 gram aylık ise 30 kilo altına tekabül ediyor.İddiaların odağındaki yönetim ise yapılan açıklamaların gerçekle ilgisi olmadığını söyleyerek, şu açıklamayı yaptı: "Arıtma sistemlerinden kazanılan altınla ilgili yanlış bilgiler veriliyor. 2013'e kadar resmi bir kayıt bile yoktu. Bu tarihten sonra veriler kayıt altına alındı. Geçmişte daha fazla gelir olabilir. Ancak artık arıtma büyük oranda tesisin içinde gerçekleşiyor. Biz bakanlık onaylı resmi bir firmayla çalışıyoruz ve çok sıkı denetleniyoruz. Şu an aylık ortalama 500 gram altın var. Öte yandan genel kurulu hukuki sebeplerle reddettik. Sahte vekaletnamelerle gelindi. Hepsinin görüntüsü var. Saldırıya uğradık. Kuyumcukent esnafı ile alakası olmayan 300 kişi getirdiler. Emniyet güçleri içeride mahsur kaldı. Elimizdeki görüntüleri mahkemeye götüreceğiz."