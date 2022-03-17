Arsa fiyatları tavan yaptı

1915 Çanakkale Köprüsü
, kısa sürede Çanakkale
'nin cazibe merkezi haline gelmesini sağlarken, tüm bölgeye de büyük değer kattı. Köprünün açılmasıyla birlikte arsa ve arazi fiyatlarının artmaya devam edeceğini vurgulayan Çanakkale Müteahhitler Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kuzu, "Konut dışı yatırım olarak arsa ve arazi yatırımları her geçen gün önemini artırıyor. Arsa fiyatlarındaki artış, il genelinde yüzde 30, köprü güzergahındaki bölgelerde ise yüzde 40-50'ye kadar çıktı. Özellikle pandemiyle birlikte arsalarda büyük bir satış patlaması oldu" dedi.