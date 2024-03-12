Artaş Holding, 2024 yılında 6 projesini teslim ediyor, mutluluk yayılıyor

1977 yılında kurulan ve halihazırda gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji ve girişim sermayesi yatırım fonu sektörlerinde faaliyet gösteren Artaş Holding, 2024 yılı içerisinde toplam 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini teslim ediyor. Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle projelerinin teslimlerini bu yıl içerisinde gerçekleştirecek olan Artaş Holding, kendisine güvenen müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin konut devi haline gelen Avrupa Konutları markasıyla hayata geçirdiği projelerde konut alıcılarından büyük ilgi gören Artaş Holding, söz verdiği tarihlerde teslimleri gerçekleştirirken, yeni yatırımlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Konutları projelerinde bugüne kadar 40 bine yakın konutu tamamlayan Artaş Holding, bu yıl da binlerce dairenin teslimini gerçekleştirecek.

VADİNİN SAKLI GÜZELLİĞİNDE YAŞAM BAŞLADI

İstanbul'un yeni buluşma noktası haline gelen ve modern şehirleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Vadistanbul'a yürüme mesafesindeki Avrupa Konutları Saklıvadi'de yaşam ocak ayında başladı. Vadi'nin saklı güzelliğinin gün yüzüne çıktığı Avrupa Konutları Saklıvadi 23.800 m2 arsa üzerinde yer alıyor. Projede 1+1'den 3+1'e 227 konut bulunuyor. Belgrad Ormanı'na komşu konumuyla öne çıkan ve yüzme havuzu, sauna, spor tesisi gibi detayların yer aldığı Avrupa Konutları Saklıvadi, ferah tasarıma sahip konutlarıyla eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor.

ESENTEPE VE AVCILAR PROJELERİNDE TESLİMLER MART 2024'TE

Artaş Holding, Avrupa Konutları markasıyla Kartal-Esentepe lokasyonunda hayata geçirdiği projesinin ve İstanbul'da ticarete yeni bakış açısı kazandıracak Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin teslimlerini ise Mart 2024'te gerçekleştirecek. Anadolu Yakası'nda değeri her geçen gün yükselen Kartal'da 39 bin 500 metrekare arsada inşa edilen Avrupa Konutları Esentepe'de 1+1'le 4+1 arasında değişen 865 konut, İstanbul Avcılar'da 60 bin metrekare alanda konumlandırılan ve ticarete yeni bir boyut kazandıracak olan Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projesinde ise 301 bağımsız birim bulunuyor.

3 PROJEDE YAŞAM EYLÜLDE BAŞLIYOR

Tüm Avrupa Konutları projelerinde olduğu gibi sahip olduğu mimari çizgileri, ferah konsepte sahip daireleriyle dikkat çeken Avrupa Konutları Yenimahalle'de 1+1'den 4+1'e varan 754 konut sahipleriyle buluşacak. 49 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan projede tüm ihtiyaçlara yanıt verecek sosyal donatı alanları yer alıyor. 30 bin metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilen ve sahip olduğu peyzajdan , sosyal donatılarına Atakent bölgesinin en özel projeleri arasında yer alan 413 konutluk Avrupa Konutları Ata projesinde ise 1+1'den 4+1'e kadar tüm ihtiyaçlara yanıt verecek konut alternatifleri bulunuyor. Anadolu Yakası'nın gözde lokasyonlarından Ümraniye Yamanevler aksında 13 bin metrekarelik arsa alanında konumlandırılan Avrupa Residence Yamanevler projesinde de 1+1'le 3+1 arasında değişen 343 daire bulunuyor. İstanbul'un gözde konumlarında yükselen bu 3 projede yaşam Eylül 2024'te başlayacak.

"SÖZLERİMİZİ TUTUYOR, YÜKSEK KALİTEDE KONUTLAR SUNUYORUZ"

Artaş Holding olarak faaliyet gösterdikleri ilk günden itibaren "Kalite, Güven, Memnuniyet" üçgeninde projeler ürettiklerini belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Yarım asra yaklaşan tecrübemiz ve sahip olduğumuz birikimle yeni projeler üreterek insanımıza sağlam ve dayanıklı yaşam alanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları projelerimizle bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadık. "Bir Harf, Binlerce Mutluluk" mottomuzla farklı lokasyonlarda Avrupa Konutları markalı projeler ürettik ve 40 bine yakın konutu sahiplerine teslim ettik. Bugün ise 6 projemizin teslimlerini bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bize güvenen her bir insanımıza hem konforlu bir yaşam alanı sunuyor, hem de kazançlı bir yatırım imkanı tanıyoruz. Artaş Holding olarak bugüne kadar verdiğimiz sözlerin arkasında her zaman durduk ve projelerimizi zamanında teslim ettik. Bu yıl teslim edeceğimiz projelerimizde de söylediğimiz gibi "Sözümüzün Arkasında, Geleceğin Yanındayız" dedi.

"AVRUPA KONUTLARI PROJELERİYLE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTİYORUZ"

Artaş Holding imzalı projelerin tamamında modern ve şık bir çizgiye sahip konutlara imza attıklarını ve site sakinlerine konforlu bir yaşam deneyimi sunduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "Sahip olduğumuz değerlerden ödün vermeden ürettiğimiz Avrupa Konutları markalı projeler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurdu. Kaliteli ve kullanışlı dairelerinin yanı sıra, peyzaj alanları, sosyal donatıları, site yönetimleri ile huzurlu yaşam alanları sunarak konut anlayışına yenilik getiren ve farklılaşan Avrupa Konutları markasıyla, erken teslim ve satış sonrası destek gibi süreçlerle konutta marka kavramını sektör ve konut alıcısıyla buluşturduk. Teslim sonrasındaki yönetim süreçlerimizde, kalite ve memnuniyet olgumuzdan taviz vermeden ilerliyor ve site sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Projelerimizde çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, yemyeşil peyzajlardan maneje, geniş otopark alternatiflerinden tüm ihtiyaçları karşılayacak ticari birimlere kadar her detayı en ince şekilde çalışıyoruz. Böylelikle tüm projelerimizde Avrupa Konutları mutluluğu büyüdükçe büyüyor" dedi.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ EDIS'E YATIRIM YAPTI

Faaliyet gösterdiği sektörlerde yüksek potansiyelli yatırımlara imza atan Artaş Holding, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hakkında KOBİ'lere destek vermek amacıyla Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurdu. Büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisi ile kurulan Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, girişim ekosistemine katkı sağlamayı amaç edinirken; Türkiye'nin ekosistemine odaklanmayı amaçlıyor. Teknoloji ve inovasyon şirketlere odaklanacak olan fon, Artaş Holding'in sahip olduğu güç ve bilgi ile teknoloji şirketlerini desteklerken bir yandan da yatırım yaptığı girişimler eliyle KOBİ'lerin yeni çağa uyum sağlama yolunda destekçisi olmayı hedefliyor. Artaş Holding bu anlamda ilk yatırımını, yüksek teknolojiyle depremi yerinde tespit eden, deprem öncesi bölgeye uyarı gönderen ve otonom tedbir alınmasını sağlayan entegre bir sistem olan EDIS'e yaptı. EDIS sistemi hali hazırda Emlak Konut GYO ve özel sektör konut projeleriyle birlikte alışveriş merkezleri, hastaneler ve sanayi sitelerinde kullanılırken önümüzdeki dönemde tüm yapılara entegre edilmesi planlanıyor. Artaş Holding, Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla ülke için stratejik öneme sahip projelere önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.