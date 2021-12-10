‘Artış beklentileri karşılayacak’

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapılacağını söyledi. TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Nebati, şu mesajları verdi:
AK Parti
hükümetleri döneminde, çalışan ve emeklimizin her zaman yanında olduk, aylık ve ücretlerinde önemli iyileştirmeler sağladık, enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaptık. Asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. Sanayicimizi, KOBİ'mizi, çalışanımızı ve tüm vatandaşlarımızı hiçbir fırsatçının insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz.
İhracatımız güçlü bir şekilde ilerliyor. Bu yıl OVP
tahminimiz olan yüzde 9'un üzerinde çift haneli bir büyüme bekliyoruz Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yılsonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk.
Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirleri alacağız. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.
Ocak-eylül döneminde ise istihdam artışı 2.2 milyon kişiye ulaştı ve toplam istihdam salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Kamu olarak artan maliyet enflasyonunun tüketicilerimize sınırlı yansıması için önemli bir gelir kaybını göğüslüyoruz. Bu yıl feragat ettiğimiz kamu geliri sayesinde enflasyonda yaklaşık 5.3 puan düşürücü etki oluşturduk. Bu arada milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati, "Bazı soruların tamamını burada yanıtlamamız zor. Bazılarını yazılı cevaplayacağız. Tüm siyasi partilerin yöneticilerini, temsilcilerini bakanlığımıza davet ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş
da TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yılsonunda Orta Vadeli Program
büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Nureddin Nebati TPAO
rekor kırmaya hazırlanıyor