Artvin’de son 19 yılda ekonomiye dev katkı sağlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Artvin'e 2003-2022 yıllarında toplam 30 milyar 817 milyon 219 bin Türk lirası yatırım yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Artvin'de son 19 yıl içerisinde ülkemizin ve Artvin'in gurur projeleri olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES tesisleri inşa edilerek ülkemizin elektrik enerji üretimine 35 milyar 893 milyon kilowatt saat katkı sağlandı. Artvin'de Son 19 yılda 31 HES'in kurulu gücü 1.811,51 MW, yıllık enerji üretimleri ise 5,84 milyar kilowatt saat." dedi.