Artvin’de son 19 yılda ekonomiye dev katkı sağlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Artvin'e 2003-2022 yıllarında toplam 30 milyar 817 milyon 219 bin Türk lirası yatırım yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Artvin'de son 19 yıl içerisinde ülkemizin ve Artvin'in gurur projeleri olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES tesisleri inşa edilerek ülkemizin elektrik enerji üretimine 35 milyar 893 milyon kilowatt saat katkı sağlandı. Artvin'de Son 19 yılda 31 HES'in kurulu gücü 1.811,51 MW, yıllık enerji üretimleri ise 5,84 milyar kilowatt saat." dedi.
275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES projesinin tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 220 milyon dolar katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydeden Yıldız, "Projede yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Artvin'de inşa edilen baraj çalışmalarında ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesi için 135 km uzunluğunda devlet yolu ile 75 km uzunluğunda köy yolunun da inşa edildiğini belirten Yıldız; "Bu yollar üzerinde toplam uzunluğu 22 bin 960 metre olan 42 adet tünel ile toplam uzunluğu 4 bin 318 metre olan 32 adet köprü, dengeli konsol köprü ve viyadük inşa edilmiştir" dedi.
"ARTVİN'E MEMBA KALİTESİNDE İÇME SUYU GETİRDİK"
Genel Müdür Yıldız, "Artvin İçme suyu Projesi ile Hatilla Deresinin 1.300 metre kotundan alınan 255 lt/sn debisindeki içme suyu 33 km uzunluğundaki isale hattı ile 880 metre kotundaki 22 000 metreküp kapasiteli arıtma tesisinde getirilmektedir. Arıtma tesisinden çıkan içme suyu Artvin şehir merkezine 2050 yılına kadar olan yıllık 4,35 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılanacaktır." şeklinde konuştu.