Arz geliriyle proje yapacak

İstanbul
'a Next Level
markası ile giriş yapan Pasifik İnşaat, kurduğu gayrimenkul yatırım ortaklığını halka açıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan
, "Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'u ile şirket borçlarını kapatıp işletme sermayesine destek sağlamayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 70'lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak" dedi. Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapıldı. Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek. İstanbul'da basınla sohbet toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunuyoruz. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
portföy yapısı ile sektördeki bir çok şirketten ayrışıyor" diye konuştu. Tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak görüyor."
BANKALAR FAİZE DİRENİYOR
MERKEZ Bankası
'nın faiz indirimlerine bankaların direndiğini söyleyen Fatih Erdoğan, "Faizlerdeki düşüş konut kredilerine henüz tam anlamıyla yansıtılmadı" dedi.