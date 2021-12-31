Aşan: Yeni modelin en önemli hedefi cari fazla

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan gündemdeki konuları değerlendirmek üzere A Haber ekranlarında değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ BAŞKANI PROF. DR. GÖKSEL AŞAN'DAN EKONOMİ MESAJI



Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk oldu ve ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Vatandaşın enflasyondan korunmasını sağlayacak adımların geleceğini bildiren Göksel Aşan, yatırım yapmak isteyenlerin Kur Korumalı TL Mevdut sistemine geçmelerinin daha faydalı olacağını belirtti. Aşan, doların yükselmesini bekleyenlerin 'getiri almadan boşuna beklememesi gerektiğini çünkü kurda bir stabiliteye gidildiğini kurda artışın minimalize olduğu bir döneme girildiğini söyledi

Aşan'ın yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

YABANCILARIN HAMLELERİYLE İÇERİDEKİ DAVRANIŞLAR DA BOZULUYOR

Yabancılar genellikle şunu yapıyorlar, bir şekilde yaptıkları hamlelerle içerdeki stabil durumu bozuyorlar. Belki de para kazanmak için yapıyorlar. Bununla birlikte içeride davranışlar bozuluyor. Onların başlattıkları süreç, içerideki taleple katlanarak büyüyor.

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DÖVİZ HAREKETLERİ HANGİ YÖNDE OLMUŞTU?

İçerideki döviz sahipleri bazen yabancıların tersine tepki veriyorlar. Bundan önceki Merkez Bankası'ndaki görev değişiminde de yabancılar içeriden dolar alıp çıkıyorlardı.

BU KADAR HIZLI ETKİ BEKLENİYOR MUYDU?

Bu sefer içerideki bireysel davranışlarda bir bozulma oldu. Bu kadar hızlı bir etki bekliyor muyduk? Davranışlarda bu kadar bir bozulma beklemiyordum.

İNSANLARI SÖYLEMLER DE ETKİLEDİ

Kimse ben bir yola çıktım ama kur yüzde 50 değer kaybetti diye yola çıkmaz. Burada bir çok etki var. Sosyal medya etkisi var. Bakan Bey de dikkat çekti muhalefetin de kara propagandası var. Türkiye yanıyor Türkiye bitiyor diye söylentiler var. İnsanlar da bunlardan etkileniyor.

DÖVİZDEKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?

Bu sefer de yabancıların başlattığı kur hareketiyle içeridekiler de döviz talebini artırdı. Dövizdeki çıkışın nedeni de bu oldu.

OCAK AYI BOYUNCA FİYATLAR DÜŞECEK

Benim iddiam şu, ocak ayı boyunca çok büyük miktardaki malın fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Çok az sayıda malın fiyatında artış olabilir. Bazı ürünlerde yüzde 40 indirim olabilir.

Elektronik ve otomobilde çok akıl dışı yükselişler vardı bunlarda da bir düşüş oldu..

Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye'nin enflasyon sorununu bir daha geri dönmemek üzere çözeceğini belirtirken, Mart ayına dikkat çekti..

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EKONOMİDE YENİ MODEL

Bu modele ben çok inanıyorum. Biz, bütün arkadaşlarımızla ekip olarak çok inanıyoruz, çok da arkasında duruyoruz. Bu model başarıyla yürütülürse, önümüzdeki sene biraz daha aşağıya gelecek enflasyon.

''ENFLASYONU GERİ DÖNMEMEK ÜZERE KALDIRACAĞIZ''

Bu modelin başarılı olması halinde biz birkaç sene sonra enflasyon denilen hikayeyi bir daha dönmemek üzere çözeceğiz. Çünkü işin temelini düzeltiyor aslında bu süreç. Enflasyonun bir daha bugün yaşadığımız gibi geri dönmemek üzere ortadan kalkacağı bir döneme doğru gideceğiz.

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FİYATLARDA YAPIŞKANLIK SORUNU

Dünyada büyük bir çalkalanma falan olursa elbette dünya ile beraber enflasyon yaşayabiliriz. Elbette fiyatlarda bir yapışkanlık sorunu var. Fiyatlar kurdan, şundan bundan bir noktaya çıkıyor. Sonra onu o noktaya çeken sebepler ortadan kalkıyor ama bu sefer o başladığı yere geri dönmüyor. Tam orada da belki kalmıyor ama ortalarda bir yerlerde kalıyor. Ben Aralık için bu yapışkanlığın çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız süreçteki o ileri dönük fiyatlama davranışından ötürü bunu söylüyorum. Orada bir yapışkanlık görmüyorum, büyük olasılıkla yaşamayacağız.

Perakende sektöründen bir açıklama gelmiş, 'Ocak ayında yüzde 40 civarında indirim bekliyoruz' diye. Nereden geliyor? Normalde kur hareketi yüzde 40 değil. Yüzde 33 civarlarında. Niye geliyor yüzde 40? Çünkü perakende sektöründe birçok ürün kur 17 TL iken 20 TL ile fiyatlandı.

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ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Tamamen benim kanaatim: Ben Mart'ta yıllık enflasyonun pik yapacağını Mart ayından sonra yıllık enflasyonda düşüşün başlayacağını düşünüyorum.

OCAK AYI BOYUNCA FİYATLAR DÜŞECEK



Benim iddiam şu, ocak ayı boyunca çok büyük miktardaki malın fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum. Çok az sayıda malın fiyatında artış olabilir. Bazı ürünlerde yüzde 40 indirim olabilir. Elektronik ve otomobilde çok akıl dışı yükselişler vardı bunlarda da bir düşüş yaşandı.



3 OCAK MANİPÜLASYONUNA DİKKAT



3 Ocak'ta döviz tekrar artışa geçecek iddialarına ilişkin de konuşan Prof. Dr. Göksel Aşan açıklamalarda bulundu. Aşan, "Şöyle zannediyorum hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar 20 Aralık'ta... O arkadaşların da dengesi bozuldu. Hiç beklemiyorlardı. Şimid bu pozitife çevrilmiş havayı negatife çevirmek için bir negafitlik oluşturmaya çalışıyorlar. Buna milletin prim vereceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı