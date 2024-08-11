ASDEP ile 7 milyon 700 bin haneye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında bugüne kadar 7 milyon 700 bin haneye ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ASDEP ekipleri ile 12 milyona yakın vatandaşla temas kurulduğunu kaydetti. ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak, hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerine değinen Göktaş, "Kırmızı yelekliler" olarak da tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda ilk dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, 2017'den bu yana yürütülen ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit edilerek, yapılan incelemeler sonrasında uygun hizmet modellerinin uygulandığını bildirdi. Yapılan her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen, kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını kaydetti.Göktaş, "Bakanlık olarak sosyal hizmet anlayışımız engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyor. Mümkün değilse eğer diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor" ifadesini kullandı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Sahadaki 5 bin 608 ASDEP personelimiz, bu yıl içerisinde 626 bin 653 haneyi, bugüne kadar ise toplam 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret etti. Bu doğrultuda ASDEP ekiplerimiz ile 12 milyona yakın vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimizin hane ziyaretleri ile tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor."