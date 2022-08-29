ASELSAN 50’den fazla milli teknolojiyi sergileyecek

ASELSAN, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e savunma ve yaşam teknolojilerini sergileyeceği 350 metrekarelik standıyla katılacak. ASELSAN, 50'yi aşkın milli ürün ve sistemini de TEKNOFEST'te sergileyecek. İnsansız hava sistemlerinden sivil teknolojilere, silahlardan haberleşme sistemlerine kadar çok sayıda teknoloji ASELSAN standında yer alacak. Ziyaretçiler, ASELSAN'ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni, Genel Maksat Helikopteri kokpitini, termal silah dürbünlerini ve nişangâhları deneyimleyecek. ASELSAN'ın keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen ve üzerine Sarp-L Silah Sistemi entegre edilmiş Aslan İnsansız Kara Aracı da TEKNOFEST'te olacak. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST'in amacının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle sürdürülen 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne 7'den 77'ye herkesi ortak etmek olduğunu söyledi.Festivalde düzenlenen yarışmalardan çıkacak gençlerin, ülkenin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklarını söyleyen Görgün, "TEKNOFEST'e gelen her genci, ülkemizin gelişimini çok daha yüksek noktalara taşıyacak bilim insanları olarak görüyoruz" dedi.ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2021'de Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi imzalamıştı. ASELSAN ve TEMSA iş birliğiyle geliştirilen yüzde 100 yerli otobüsler kullanılmaya başlandı. 15 elektrikli otobüs TEKNOFEST'in ulaşımına katkı sağlayacak. 10-15 dakikada şarj edilen otobüsler, tek şarjla 85 kilometre gidiyor.ASELSAN Girişimcilik Merkezi de festivalde yerini alacak. İnovatif teknoloji girişimcilerinin dünyayı değiştirdiği çağda ASELSAN da bu ekosisteme kendi milli gücüyle katkı sunuyor. TEKNOFEST'te yüksek teknoloji çalışan girişimci profiline ulaşarak, ASELSAN ve ülkenin rekabet gücüne katkı sağlanması hedefleniyor