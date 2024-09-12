ASELSAN Akademi dünyaya örnek oluyor

Ağustos 2017'de kurulan ASELSAN Akademi, üniversite-sanayi işbirliğine farklı boyut kazandırdı. Dünyaya örnek olacak modelle kurulan akademiden, 104 şirket çalışanı daha mezun oldu. Böylece, ASELSAN Akademi'yi başarıyla tamamlayanların sayısı 425'e ulaştı. Program, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi paydaşlığı ile sürdürülüyor. ASELSAN Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "ASELSAN Akademi'yi kurulduğu günlerde dördüncü nesil üniversite olarak tanımlamıştık. Bunun çok önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum. ASELSAN Akademi, sadece lisansüstü eğitim vermiyor, üç eksende değişimi yönetiyor" dedi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise ASELSAN Akademi'nin dünyada ilk defa üniversite ve sanayinin en güçlü yanlarını buluşturan yenilikçi bir model oluşturulduğunu belirterek, "Bizim 11 Ar-Ge merkezimiz var. 27 üniversiteyle 74 Ar-Ge projesi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.