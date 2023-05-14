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Giriş Tarihi: 14.5.2023

ASELSAN çıtayı “GÖKDENİZ” ile yükseltiyor

ASELSAN çıtayı “GÖKDENİZ” ile yükseltiyor
ASELSAN'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in, MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. Anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebilen GÖKDENİZ Sistemi, yoğun rekabet yaşanan yurtdışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. GÖKDENİZ yurtdışında farklı ülkelerin deniz kuvvetlerince büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.
Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan 35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM), sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor.
Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.



RAKİPLERİNDEN ÇOK ÜSTÜN
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, GÖKDENİZ Sistemi'nin, ASELSAN'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini ifade etti.
GÖKDENİZ'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini belirten Görgün, "Bu sistem, yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış, muadil yurtdışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur" dedi. Görgün, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile diğer dost ve müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistemle etkin şekilde karşılanabildiğine dikkati çekti.

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ASELSAN çıtayı “GÖKDENİZ” ile yükseltiyor
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