ASELSAN depremin yaralarını sarmak için afet bölgesinde

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, depremlerin etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bölge halkı kalıcı konutlarına yerleşene kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm desteği sunacaklarını söyledi. Görgün, "Yaşanan bu süreçte aklımız ve gönlümüzle insanımızın yanında olmaya, yaraları kalıcı şekilde sarmaya aralıksız destek olacağız" dedi.

MÜHENDİS VE TEKNİSYENLER 3 VARDİYA GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV ALDI

Savunma sanayisinde görev yapmanın bir gereği olarak seferberlik durumu için en hazırlıklı şirket olduklarını vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında, deprem bölgesine yönelik pek çok yardım yapıldı. Depremin ilk anından itibaren ASELSAN mühendis ve teknisyenleri yardım kolilerini paketlemek için 3 vardiya gönüllü olarak görev aldı. Ayrıca ASELSAN olarak deprem bölgesinde yaşam alanları dahil tüm yardımlar için 100 milyon lira destek aktarma kararı alındı."

Görgün'ün verdiği bilgilere göre, deprem bölgesinde görev yapan devlet kurumları için haberleşme cihaz ve sistemleri, termal kameralar, güneş enerjili kamera sistemleri, yaka kameraları, solunum cihazları gibi ASELSAN ürünleri ilgili ekiplere teslim edildi.

ASELSAN'ın bölgeye vermiş olduğu teknik destekleri koordine etmek için çok sayıda çalışanı da sahada görevlendirildi.