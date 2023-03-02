ASELSAN depremzedeler için seferber oldu

ASELSAN, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 depremden sonra afetzedeler için seferber oldu. Depremin yaşandığı ilk günlerde temel ihtiyaç malzemelerini toplayarak bölgeye intikal ettiren ASELSAN, bölgeye kurduğu 600 kişilik çadır kentle de depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik adımlar attı. Geliştirdiği teknolojileri de personeliyle birlikte deprem bölgesine gönderen ASELSAN; 'Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'yle (JEMUS), depremle birlikte aksayan iletişim altyapısına destek oldu. Öte yandan yine şirketin geliştirdiği termal kamera sistemleri göçük altında kalan birçok depremzedeye ulaşmada yardımcı oldu. Bölgede yardım faaliyetlerine devam eden ASELSAN, bu yardımları şirket çalışanlarının kurduğu ASİL Yardımlaşma Derneği ile gerçekleştirdi.



'600 AFETZEDEYE HİZMET VERİYORUZ'



ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı ve ASİL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karataş, şirketin afet bölgesindeki faaliyetlerini DHA'ya anlattı. Karataş, ASİL'in 2019 yılında kurulduğunu ve sadece yurt içindeki afetlerde değil yurt dışında yaşanan afetlerde de faaliyet gösterdiklerini söyledi. Karataş, deprem olduktan sonra ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile deprem bölgesini ziyaret ettiklerini ve bölgede çadır kente olan ihtiyacı gözlemlediklerini aktardı.



AFAD'la koordinasyon sağladıktan sonra Hatay'a çadır kent kurduklarını belirten Karataş, "Şu an itibarıyla kurduğumuz çadır kentte 85 çadırımız aktif. Bu çadırlarda yaklaşık 600 afetzedeye 3 öğün yemek, çamaşırhane, 16 tane duş alanı, 16 bağımsız tuvalet gibi hizmetler veriyoruz. Burada bir de sağlık ekibimiz var, 24 saat hizmet veriyorlar. Mescitlerimizi oluşturduk. Psikososyal destek hattımızı kurduk. Bunun dışında 160 metrekarelik bir alanda bir kreşimiz var, burada çocuklara eğitim vermeye başladık. Şimdi bir de etüt merkezi oluşturduk. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim vermeye başladık" dedi.



'İLETİŞİMİ JEMUS PROJESİ İLE AYAĞA KALDIRDIK'



Karataş, aynı zamanda deprem bölgesindeki 19 kişiye Türkiye İş Kurumu ile birlikte istihdam da sağladıklarını ve yakın zamanda istihdamla alakalı yeni projelerini de hayata geçireceklerini ifade etti. ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu ürünlerin de deprem bölgesinde kullanıldığını kaydeden Karataş, "Özellikle yaka kamerası ve termal kamera sistemlerimizle göçük altında çok fazla kişiye ulaştık. Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığı ile yürüttüğümüz JEMUS projemiz var. Her afette iletişim büyük problem olur, orada iletişimi JEMUS projesi ile ayağa kaldırdık ve tuttuk. Onunla ilgili çok iyi geri dönüşler de alıyoruz. ASELSAN'ın teknoloji yol haritasında afet gibi konular öncelikli olacak gibi. Şimdiden teknik ekipler çalışmaya başladı. Arama-kurtarmayla ilgili de bir çalışma başlattık. 200-300 kişiye arama-kurtarmayla ilgili profesyonel eğitim aldırmaya başlıyoruz. Bu eğitimlerle teknolojimizi bir araya getirdiğimizde orada yapılan arama-kurtarma faaliyetlerinin hem süresini kısaltacağız hem de kalitesini artıracağız" diye konuştu.