Aselsan ‘elektronik gözü’nü tanıttı

ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı. Yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak bu alanda yeni ürünler için çalışan ASELSAN'ın Güney Afrika ofisinde geliştirilen MEROPS, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda yine bu ülkede üretilen Rooivalk saldırı helikopteriyle sergilendi.Farklı platformların ihtiyaçlarını dikkate alarak elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ürün ailesini, boyutları ve yetenekleri çeşitlenen yeni ürünlerle genişletmek için de projeler yürüten ASELSAN, CATS'te elde edilen teknolojik birikimle ASELFLIR-500'ü geliştiriyor. Şirket, gelecek yılın sonunda ASELFLIR-500 teslimatına başlamayı amaçlıyor.