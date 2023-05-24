ASELSAN ile BAYKAR’dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi

"KANADA AMBARGO UYGULAMIŞTI, ŞİMDİ KENDİ ENVANTERİMİZDEKİLERİ KULLANIYORUZ"

BAYKAR'ın CEO'SU Haluk Bayraktar yeni anlaşma ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ'ı işgalden kurtarmak için mücadele eden kardeş ülkemiz Azerbaycan'a destek verdiğimiz için Kanada ambargo uygulamıştı. Şimdi hem envanterimizde yer alan hem de ihraç ettiğimiz milli SİHA'larımızda, ASELSAN'ın geliştirdiği milli elektro-optik sistemi CATS'leri kullanıyoruz. El ele verip her bir zorluğun üstesinden gelerek kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz..." ifadelerini kullandı.