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Giriş Tarihi: 24.5.2023 12:04 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:42

ASELSAN ile BAYKAR'dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi

ASELSAN, BAYKAR Makina firmasıyla 17,6 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

AA
ASELSAN ile BAYKAR’dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi

ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Açıklamada, "ASELSAN tarafından BAYKAR Makina firmasından 17 milyon 550 bin dolar tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik bir sipariş alınmıştır. Sipariş kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

"KANADA AMBARGO UYGULAMIŞTI, ŞİMDİ KENDİ ENVANTERİMİZDEKİLERİ KULLANIYORUZ"

BAYKAR'ın CEO'SU Haluk Bayraktar yeni anlaşma ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ'ı işgalden kurtarmak için mücadele eden kardeş ülkemiz Azerbaycan'a destek verdiğimiz için Kanada ambargo uygulamıştı. Şimdi hem envanterimizde yer alan hem de ihraç ettiğimiz milli SİHA'larımızda, ASELSAN'ın geliştirdiği milli elektro-optik sistemi CATS'leri kullanıyoruz. El ele verip her bir zorluğun üstesinden gelerek kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz..." ifadelerini kullandı.

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ASELSAN ile BAYKAR'dan 17,6 milyon dolarlık iş sözleşmesi
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