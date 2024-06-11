ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
ASELSAN ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 Milyon ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandı.— ASELSAN (@aselsan) June 11, 2024
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A contract regarding the defense and space technologies project, has been signed between ASELSAN and Turkish Aerospace… pic.twitter.com/yfrDdqmqMr