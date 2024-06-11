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Giriş Tarihi: 11.6.2024 16:01

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

AA
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme
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