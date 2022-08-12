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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Aselsan ilk yarıda yüzde 55 büyüdü

Aselsan ilk yarıda yüzde 55 büyüdü
ASELSAN'IN 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. 6 aylık cirosu geçen yıla göre yüzde 55 büyüyerek 10.8 milyar TL'ye ulaşan şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 33 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 2.7 milyar TL'ye yükseldi. ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3.8 milyar TL'ye çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "6 aylık süreçte 106 ürünü millileştirdik. Son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısı 613'ün üzerine çıktı. 331 milyon dolar ülkemizde kaldı" dedi
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Aselsan ilk yarıda yüzde 55 büyüdü
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