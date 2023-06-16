Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN mühendisleri depremzede öğrencilerle buluştu
Giriş Tarihi: 16.6.2023 15:12

ASELSAN mühendisleri depremzede öğrencilerle buluştu

ASELSAN mühendisleri, Kahramanmaraşlı depremzede çocuklarla bir araya geldi.

AA
ASELSAN mühendisleri depremzede öğrencilerle buluştu

Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte mühendisler, ASELSAN'ın faaliyetlerini sunum eşliğinde anlattı.

ASELSAN Başmühendisi Selim Sancı, etkinliğin ardından öğrencilerle kurumun kuruluş hikayesini paylaştıklarını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası savunma sanayinin öneminin ortaya çıktığını anlatan Sancı, "Özellikle 2006 sonrasında çalışmalar devam ettirildi. Ben de hani mümkün olduğunca bu çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptım öğrencilerimize. Bu konuda öğrencilerimizi bayağı ilgili ve bilinçli gördüm. Teknolojiyle yakından ilgilendiler." diye konuştu.

Öğrencilerden Dilşan Köse de etkinlikte ufuklarını açacak bilgiler aldıklarını söyledi.

Köse, "Özellikle roketlerin yapısıyla ilgili çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Radarlar, uçaklar hepsi çok ilgi çekici geliyor. Zaten yerli ve milli uçaklarımızın olması çok gurur verici bir şey. Ben de yapmalıyım, onlara destek olmalıyım ve ülkemi geliştirmeliyim hislerine kapılıyorum. Bu çalışmaların bir parçası olmak istiyorum. İnşallah ben de iyi bir mühendis olurum." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ASELSAN mühendisleri depremzede öğrencilerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA