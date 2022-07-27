ASELSAN, tercih döneminde 0.44’lük dilimden öğrenci aldı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Yayımlanan sonuçlara göre savunma sanayinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN MTAL'ye yüzde 0.44'lük dilimden öğrenci yerleşti. Kurulduğu 2019'dan beri ilk yüzde birlik dilimden öğrenci alan ASELSAN MTAL, 2019'da yüzde 0,46, 2020'de yüzde 0,33, 2021'de yüzde 0,55'lik dilimden öğrenci almıştı.

ASELSAN MTAL, "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, beş yıllık seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Sektöre en nitelikli insan kaynağını sunabilmek amacıyla kurulan okulda İngilizce hazırlık sınıfı da bulunuyor. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayi odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

MEZUNLARA ÖNCELİK

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, mezunlarından uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi hususlar önümüzdeki dönem için planlanıyor. Öğrencilerin günümüz teknolojilerini tanıması ve takip edebilmesi için de robot ve mobil programlama gibi alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkânı da okulun eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor. Yine okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de öğrenciler için araştırma imkânı sunuyor. Öğrencilerin dünya ile entegre bir vizyona sahip olabilmeleri için hazırlık sınıfında haftada 24 saatlik bir İngilizce ders programı hazırlanmış durumda. Okulun müfredatı gereği 10. sınıfta öğrencilerin yapması gereken stajlar kapsamında; 2022 yılında okulun 10. sınıf öğrencilerinin tamamına ASELSAN'da staj imkânı sağlanıyor" denildi.

GELECEĞE SAĞLAM BİR ADIM

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Ülkesinin geleceğine inanan, kendi geleceğine değer katmak isteyen gençlerimiz bu yıl da ASELSAN MTAL'yi tercih etti. Burada okuyan öğrencilerimiz ASELSAN'ımızın çok kıymetli bir üyesi konumundalar. Gerek teorik gerek pratik eğitimlerinde, sosyal gelişimlerinde, kariyer yolculuklarında her zaman gençlerimizin yanlarındayız. Okulumuzdaki alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN çalışanlarımız tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine çalışanlarımız tarafından veriliyor. Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa edecek milli teknoloji hamlesinin bir neferi olmaları için sağlam bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz" diye konuştu.