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Giriş Tarihi: 28.1.2023 13:34

ASELSAN Türkiye'ye değer katan markalar töreninde ödül aldı

ASELSAN, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan marka ve isimlerin ödüllendirildiği "4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde ödül aldı.

ASELSAN Türkiye’ye değer katan markalar töreninde ödül aldı

ASELSAN, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan marka ve isimlerin ödüllendirildiği "4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde "Savunma Sanayine Değer Katan Marka" ödülü aldı.

ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunan ASELSAN olarak, ödülümüzü 4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreninde aldık. Sürdürülebilir yüksek katma değer için çalışmaya, başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ASELSAN Türkiye'ye değer katan markalar töreninde ödül aldı
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