ASELSAN üçüncü çeyrekte sürdürülebilir büyümesine devam etti

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artış göstererek 4,1 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK marjı yüzde 23 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında artarak 5,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Güvenlik güçlerimiz için teknoloji denince akla gelen ilk isim olmanın yanı sıra, sivil teknolojiler alanında da ülkemize sunduğumuz çözümlerle bize yüklenen 'memlekete hizmet' görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek sürdürülebilir büyümemize devam ettiğimiz bir dönemi daha kapattık. 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 72 artış gösteren hasılatımız 17,7 milyar TL'ye ulaştı.

2022 yılının ilk dokuz ayında tedarikçilerimize yaklaşık 17,4 milyar TL ödeme yaparak finansal katkı sağladık. 2022 yılının ilk 9 aylık sürecinde 128 adet ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 635'in üzerine çıkartarak 430 milyon USD'ye yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2022 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 2 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3,5 yılda ürünlerimizin kullanıcısı olan ülke sayısını 17 yeni ülke daha ekleyerek 80'e yükselttik. Yurt dışına ilk kez satışı yapılan ürünlerimizin sayısı ise 44'e ulaştı."

'YERLİ MİLLİ ÜRÜNLERİMİZLE ÖNCÜYÜZ'

Görgün açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

"Bilim ve yüksek teknoloji ürünlerini gençlerimiz ile bir araya getiren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Samsun'a çekiş sistemi bileşenleri ASELSAN tarafından geliştirilen, Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsleri ile ulaşım sağladık. Otobüsler Samsun'da şehir içi ulaşımda hizmete başlayarak ilk seferini Canik ilçesi ile 19 Mayıs Üniversitesi arasında gerçekleştirdi. Paydaş olarak katıldığımız 'TEKNOFEST Karadeniz 2022' etkinliğinde Girişimcilik Merkezimizde gençlerle buluştuk. Girişimcilik programımız kapsamında gençlere yeni ufaklar açarak derin teknoloji girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. ASELSAN standında elliyi aşkın ürünümüz sergilenirken 'Tekno Macera' standımızda ise çocuklarımızla kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfetme fırsatı yakaladık."

'ULUSLARARASI ALANDA DA SAHNEDEYİZ'

ASELSAN olarak uluslararası alanda da ses getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Görgün, "Yerli ve milli gücümüz ile ürettiğimiz yüksek teknolojilerimizle uluslararası alanda da ses getirmeye devam ettik. Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda ve üretilen MARLIN insansız deniz aracımızla NATO tatbikatına katılım sağladık. MARLIN, elektronik harp sistemleri taşıyan dünya üzerindeki ilk insansız su üstü platformudur. Azerbaycan'da düzenlenen ADEX 2022'ye ASELSAN olarak 62 ürün ve sistemimizle katılım sağladık. Fuar alanında Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu standımızda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayarak ürünlerimiz hakkında önemli bilgiler verdik" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ HER DAİM DEVAM EDİYOR'

Görgün açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Sürdürülebilirlik ve çevre yaklaşımımız ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sürdürülebilir Ürün Paketleme Politikamız doğrultusunda ilk çevre dostu paketleme tasarım çalışmalarına IP kamera ürün ailesinden başladık. Çevremize karşı sahip olduğumuz sorumluluk bilinciyle üretmeye devam ediyoruz. The Stevie tarafından bu sene 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) programı başlığı kapsamında ASELSAN da önemli bir başarıya imza attı. 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında anlatılan projelerle Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde Gelecek İçin Yeşil İklim konu başlığı ile gümüş ödülü almaya hak kazandık."

'PAYDAŞIMIZ GELECEK NESİLLER'

Gelecek nesiller için durmadan değer üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Görgün, "Universum Türkiye En Çekici İşverenler Araştırmasının Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022'de de birincilik ödülüne layık görülerek bu yıl da geleneği bozmadık. Buna ek olarak, çalışanlarımıza ve genç yeteneklerimize katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile Brandon Hall Mükemmeliyet Ödüllerinde dört altın, bir bronz olmak üzere beş ödülün sahibi olduk. Gelecek nesillerimiz için durmadan değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Kuvvetli bilançomuzla, güçlü öz kaynaklarımızla 2022 yılının son döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye, milletimizden aldığımız güçle yeni başarılara imza atmaya ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Mevsimsel etkilerin kendini belirgin gösterdiği savunma sektöründe, yılın son çeyreğine girerken önceki yıllara göre daha iyi sonuçları yakalayacağımızı şimdiden öngörüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, kıymetli ASELSAN aileme ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."