ASELSAN’a bir ödül daha! Çevre ve İklim Ödülü aldı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kuruluş olan The Stevie tarafından her yıl sekiz ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında ASELSAN, 'Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı' kategorisinde 'Green Climate for the Future - Gelecek İçin Yeşil İklim' konu başlığı ile 2022 yılında 'Çevre ve İklim Değişimi Yönetimi' faaliyetleri ile gümüş ödül almaya hak kazandı.