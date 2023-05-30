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Giriş Tarihi: 30.5.2023 15:08

ASELSAN'dan 2 ilave sözleşme daha

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, radar tedarikine ilişkin 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.

AA
ASELSAN’dan 2 ilave sözleşme daha

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile telsiz muhabere sistemi siparişine yönelik bir sözleşme değişikliği yapıldı.

Açıklamada, değişiklik ile birlikte ASELSAN'a toplam 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave "telsiz muhabere sistemi" siparişi verildiği bildirildi.

Teslimatların 2023-2026 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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ASELSAN'dan 2 ilave sözleşme daha
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