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Giriş Tarihi: 2.1.2024 16:08

ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

AA
ASELSAN’dan 58,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

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ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık sözleşme
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