ASELSAN’dan 58,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN olarak sadece savunma teknolojilerinde değil, sivil alanda da bir kez daha başarımızı kanıtladık ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladık.— ASELSAN (@aselsan) January 2, 2024
As ASELSAN, we proved once again our… pic.twitter.com/FejwvcKDCI