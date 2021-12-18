ASELSAN’dan yerli ve milli kuruluş açıklaması!

SERMAYESİ TAMAMEMEN YERLİ

ASELSAN'ın %74,20'lik hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahipken, hisselerin %25,80'i Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş payları olduğu ifade edilen yazılı açıklamada ,"Bugün, dünya standartlarında bir teknoloji üssü olarak; sivil sistemlerden askeri çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, toplam 13 yurt dışı iştirak, ofis ve şubeleri ile küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bağlamda 2021 yılında ASELSAN Ukrayna şirketini, Pakistan İslamabad ofisini ve Katar MRO (Bakım Onarım ve Modernizasyon) Merkezini hayata geçirmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Globalleşen bir firma olarak ASELSAN, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla Aselsan Ukraine, Aselsan Pakistan, Aselsan Qatar ve Aselsan Katar MRO markalarımızın tescil başvurularını gerçekleştirmiştir.