ASELSAN’ın cirosu 60 milyar lirayı aştı

ASELSAN'ın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 büyüyerek 60.7 milyar liraya ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) marjı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşen ASELSAN'ın net kâr marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'den 10'a yükseldi. Şirketin net kârı da yüzde 43.4'lük artışla 6 milyar 142 milyon liraya çıktı. Şirket, 2024 yılının 9 aylık bölümünde Güdüm ve Aviyonik Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Deniz Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Modernizasyon faaliyetleri ve Kent Güvenliği Sistemlerine ilişkin projelerde önemli ilerlemeler gerçekleştirdi. FAVÖK, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış göstererek 14.4 milyar liraya yükseldi. ASELSAN, güçlü öz sermaye yapısını korudu.Öz kaynakları ise geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yüzde 152.8 artarak 123.9 milyara çıkarken, aynı dönemde aktif büyüklüğü yüzde 113.7 büyümeyi ile 212.3 milyara ulaştı.İhracat odaklı büyüyen, alanında en iyi ürünü yapan ve oyun değiştirici teknolojiler üreten ASELSAN, 2024'ün ilk 9 ayında toplam 3.2 milyar dolar tutarında sözleşme imzaladı. Böylelikle ASELSAN'ın bakiye siparişleri yüzde 15 artarak 12.6 milyar dolar seviyesine yükseldi. İlk 9 ayda ASELSAN, her biri 50 milyon dolar üzerinde değere sahip 2.4 milyar dolar tutarında 17 büyük sipariş aldı. ASELSAN'ın, 2024 yılının 9 ayında imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.