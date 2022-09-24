ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı

ASELFLIR-500'ÜN TESLİMATI 2023 SONUNDA

Farklı platformların ihtiyaçlarını dikkate alarak elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ürün ailesini, boyutları ve yetenekleri çeşitlenen yeni ürünlerle genişletmek için de projeler yürüten ASELSAN, CATS'te elde edilen teknolojik birikim ve bileşenlerdeki teknolojik geliştirmelerle ASELFLIR-500'ü geliştiriyor.

Şirket, gelecek yılın sonunda ASELFLIR-500 teslimatına başlamayı amaçlıyor. Bunun yanında daha büyük ve daha uzak mesafeden görüntülemeye imkan verecek ASELFLIR-600'e yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ürün geliştirme çalışmaları gimbal çapı 15 inçten küçük sistemleri de kapsayacak şekilde sürüyor.