ASELSAN’ın Hatay’daki çadır kenti ailelere sıcak yuva, öğrencilere okul oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da ASELSAN'ın 600 yatak kapasiteli, 85'ten fazla çadır bulunan 13 bin metrekarelik çadır kent ile Afet ve Lojistik Merkezi felaketzedeleri ağırlıyor.

Tuvaletlerin 30 dakikada bir dezenfekte edildiği, sıcak duş imkanı sağlanan, özel güvenlik önlemleri alınarak 24 saat esasına göre personelin görev yaptığı yerleşkede çocuklar için kreş ve oyun parkları da bulunuyor.

Gönüllü öğretmenler hem depremin psikolojik etkisinin azaltılmasında çocuklara rehberlik ediyor hem de onlara öğretmenlik yapıyor. Çadır kentte oluşturulan sınıflarda öğrencilere eğitim imkanının yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmalarında yardımcı olunuyor.

ASELSAN avukatları depremde yakınlarını, evini, işini kaybeden misafirler için hukuksal yardım sağlıyor, doktorlar ise sağlık hizmeti veriyor.

Aşçıların hijyenik ortamda ürettiği yemekler günde 3 öğün depremzedelere sunuluyor. Yağmur suyu drenaj sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunan yerleşkede, çamaşır yıkama ve kurutma üniteleri de yer alıyor.

Her türlü ihtiyaçların karşılandığı yerleşkede bazı ailelerin çadırlarının önüne çiçek diktiği, çadırların girişlerine nazar boncuğu astığı görüldü.