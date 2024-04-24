Aselsan’ın ihracat hedefi 1 milyar $

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ürün ihraç ettikleri ülke sayısını 86'ya çıkardıklarını belirterek, bu yıl yeni yeni ihracat sözleşmeleri açısından 1 milyar dolara yaklaşma hedeflerinin olduğunu söyledi. 2023'te yeni ihracat sözleşmeleri açısından kendi iç rekorlarını kırdıklarını ifade eden Akyol, "2023'te 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesini, 30 farklı ülkeyle imzalamış olduk. İlk defa geçen yıl 16 yeni ürünü ihraç etme başarısına ulaştık" dedi. 16 noktada dünyanın çeşitli yerlerinde ofisleri bulunduğunun altını çizen Akyol, NATO'ya ihracat için de özel birim kurduklarını ifade etti. Akyol, Ankara'da 400 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başlaklarınıo vurguladı.