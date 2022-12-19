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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:56 Son Güncelleme: 19.12.2022 15:56

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışanların daha fazla beklentisi var

Asgari ücret 2023 son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı yarın gerçekleşecek. Milyonların gelirini etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari ücret zammı toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işçi ve işveren kesiminin beklentilerine dikkat çekerek, "Çalışanların daha fazla beklentisi var" ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışanların daha fazla beklentisi var

Son dakika haberi...2022 yıl sonu yaklaşırken milyonların aklında hep aynı soru var: Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışanların daha fazla beklentisi var
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