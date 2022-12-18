ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı: Uzlaşma sağlayacağız!

ASGARİ ÜCRET NET 5.500,35 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.