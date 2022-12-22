Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 için düğüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözülecek. Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ile asgari ücret zammı ile ilgili Külliye'de son bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan ile Bilgin asgari ücret için rakamları masaya yatırarak gelen talepleri değerlendirdi ve son hesapları yaptı.

Peki asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...