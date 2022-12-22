2023 Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ne zaman saat kaçta açıklanacağı araştırılan en önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret zammı bekleniyor…

ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2023 için kritik gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında "Büyük ihtimalle yarın (22 Aralık) asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.