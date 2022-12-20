Son dakika haberi...Türkiye, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ve gelecek açıklamalara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 için hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanacağını ifade etti. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün (20 Aralık 2022) gerçekleşecek. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.
Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.
Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başlayacak. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2-3 saat sürmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.
Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLDU
Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler.
BAKAN BİLGİN: UZLAŞMAYA VARACAĞIZ
Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.
Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.
8.280 TL OLURSA ASGARİ ÜCRET OCAK 2022'DEKİ REKORU KIRACAK
Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.
ASGARİ ÜCRET BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Asgari Tespit Komisyonu'nun 3. toplantı sonrası bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
TÜRK-İŞ YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ MASAYA KOYACAK
İşçi kesimini temsil eden ve 7.785 lira olan açlık sınırını kırmızı çizgi olarak duyuran TÜRK-İŞ bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaptırılan asgari ücret anketi sonucu net 7.845 TL oldu. Bakan Bilgin ise kamuoyunda 8.000 TL gibi bir rakamın bir beklentinin oluştuğunu ifade etti.
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE VERGİ MUAFİYETİ YÜKSELECEK
Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da yükselecek. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni yılda sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.
Yeni asgari ücretle beraber;
yeniden hesaplanacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası veya 26 Aralık 2022'de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.