Tabloda görüldüğü üzere; Asgari ücrete yapılan zam oranları ile son 5 yılın enflasyon oranlarını beraber değerlendirdik. Buna göre asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabloda kırmızı ile görülen oranlar asgari ücretin oransal olarak enflasyonun yüzde kaç üzerinde olduğunu yansıtıyor. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu.