Son dakika haberi...Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var. Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşiyor. Bu toplantıda tarafların tekliflerini masaya koyması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'da toplanıyor. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.
Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari üret artış oranı belirlenecek.
REFAH ARTIŞI YAPILACAK
Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.
SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET RAKAMLARINA DİKKAT!
Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ve son 5 yılı kıstas alarak asgari ücret hesaplamaları yaptık. Son 5 yıl da da asgari ücret çeşitli oranlarda her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleşti.
Asgari ücret hesaplamaları yıllık enflasyon beklentilerine göre yapıldığı için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alarak hesaplamaları yapıldı:
Tabloda görüldüğü üzere; Asgari ücrete yapılan zam oranları ile son 5 yılın enflasyon oranlarını beraber değerlendirdik. Buna göre asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabloda kırmızı ile görülen oranlar asgari ücretin oransal olarak enflasyonun yüzde kaç üzerinde olduğunu yansıtıyor. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu.
TÜM VERİLER O RAKAMI İŞARET ETTİ
Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahmini yapacak olursak;
Asgari ücret Ocak zammı: %46,96
Net asgari ücret beklentisi: 8.083,50 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparken, TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları ise 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade etti.
BAKANLIK ANKETİ SONUCU: 7.845 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 8.000-8.250 TL BANDI ÖNE ÇIKIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de kamuoyunda ortalama beklentinin 8 bin üzerinde olduğunu ifade etti.
Tüm matematiksel veriler ve beklentiler değerlendirildiğinde 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için 8.000-8.250 TL bandı öne çıkıyor.
2022 ASGARİ ÜCRET İÇİN DEVRİM YILI OLDU
2022 yılında asgari ücret tarafında birçok yenilik yaşandı. Öncelikle asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmış ve bu oran yüzde 50,5 ile yarım asgarın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti. Ardından asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Sadece asgari ücret değil tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi kaldırıldı.
Küresel enflasyonun hız kazanması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve hükümetin çağrısıyla Asgari Ücret tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde yeniden toplandı ve yıl ortasında asgari ücret artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 30'luk zamla asgari ücrete 2022 yılında yüzde kümülatif olarak 94'ün üzerinde bir zam yapıldı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BÜTÜN MAAŞLAR ARTACAK
Asgari ücret zammı tüm çalışanların ücretleri etkileyen bir özellik taşıyor. Çünkü işyerlerinde en düşük maaşın artıyor olması daha yüksek olan maaşları da yukarı çekiyor. Tüm şirketler asgari ücret artış oranını da baz alarak çalışanlarına zam yapıyor.
SON SÖZÜ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SÖYLECEK
Asgari Tespit Komisyonu'nun 3 toplantının ardından bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3. toplantı sonrası veya 26 Aralık 2022'de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.