Son dakika haberleri...Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ve gelecek açıklamalara odaklandı. Asgari ücret toplantısı sona erdi ve ilk resmi rakamı TÜRK-İŞ açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 için hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanacağını ifade etti. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı bugün gerçekleşti. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.
Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ'ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video
TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ TÜRK-İŞ'TEN MESAJ
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuş şu ifadeleri kullanmıştı:
"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.
Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI TOPLAMDA YÜZDE 94,6 OLDU
Ocak ve Temmuz 2022 döneminde yapılan artışlar hesaplandığında asgari ücret üzerindeki toplam zam oranı yüzde 94,6 olarak enflasyonun üzerinde kayıtlara geçti.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret 3. toplantısı öncesi şu ifadeleri kullandı:
"İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler.
'UZLAŞMAYA VARACAĞIZ'
Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz."
Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.
8.280 TL VE ÜZERİ OLURSA ASGARİ ÜCRET OCAK 2022'DEKİ REKORU KIRACAK
Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.
ASGARİ ÜCRET BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Asgari Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Asgari ücret 2023 Başkan Erdoğan'ın son dokunuşu sonrası açıklanacak.
TÜRK-İŞ YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİNİ MASAYA KOYACAK
İşçi kesimini temsil eden ve 7.785 lira olan açlık sınırını kırmızı çizgi olarak duyuran TÜRK-İŞ bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaptırılan asgari ücret anketi sonucu net 7.845 TL oldu. Bakan Bilgin ise kamuoyunda 8.000 TL gibi bir rakamın bir beklentinin oluştuğunu ifade etti.
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE VERGİ MUAFİYETİ YÜKSELECEK
Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da yükselecek. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni yılda sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek.
Yeni asgari ücretle beraber;
yeniden hesaplanacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti. Hafta içinde tarafların 4. toplantısı sonrası uzlaşma çıkması veya 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yeni asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.