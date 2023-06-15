Asgari ücret artmadan borçlanmayı tamamlayın

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi 13 Haziran'da başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılan ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurtdışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 TL, en yüksek 800.625 TL düzeyinde bulunuyor. Askerlik borçlanması 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 540 günlük askerlik süresi için 74 bin 938 lira ödenecek. Askerlik borçlanması başvurusunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapan kişi, 17 bin 293 liralık maliyet artışından kurtulacak.En düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 76 bin 860 lira ödüyor. Borçlanmayı 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yaptıklarında ise bir çocuk için 99 bin 918 lira ödemek zorunda kalacaklar.Temmuz -aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin yüzde 30 zamlanacağı varsayımıyla bir çocuk için 23 bin 58 lira, iki çocuk için 46 bin 116 lira, üç çocuk için ise 69 bin 174 lira daha fazla prim ödeyecekler.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Yüzde 20 zam yapılması durumunda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak.Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRKİŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. İlk toplantı 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı.