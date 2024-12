Asgari ücret belirlenmeden zam yapanlara yönelik fiyat ve gramaj denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri 25 ilçede restoran, fırın ve marketlerdeki gıda ürünlerinde gramaj ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Çalışmalar sırasında döner, iskender ve hamburgerlerdeki gramajlar incelenirken, asgari ücret zammını şimdiden fiyatlarına yansıtan işletmeler de denetlendi. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Fatih'te bazı işletmelere, gramaj ve fiyat tutarsızlığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari para cezası uygulandı.

'47 ANA BAŞLIKTA ÜRÜNÜ RUTİN OLARAK İNCELİYORUZ'

Denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "25 ilçede İstanbul'da, 45 ekiple 115 arkadaşımızla denetimler yapıyoruz. Bugün özellikle malum, yıl sonu geldi, bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammını yılbaşından önce yansıttıkları bilgisi geldi. Oysa ki normalde 31 Ocak'ta bunun maliyete yansıması gerçekleşeceğinden, bu konuda denetim yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gıda sektöründe temel gıdalarımızdan olan su, ekmek, et, kırmızı et, beyaz et ve diğer ürünler gibi yaklaşık 47 ana başlıkta ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimizde bu ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz ki, bir sonraki denetimde arada ne kadar fark var onları da görebilelim. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız. O nedenle burada biz ürünleri ilk olarak fiyat etiketi açısından değerlendiriyoruz, ikinci olarak ürünlerle ilgili bahsettiğimiz alım satım arasında yani toptan perakendede makul olmayan, izah edilemeyecek derecede bir fark varsa, bunları da firmadan geriye dönük 3 aylık faturalarını talep ederek incelemesini yapıp, tespit ettiysek bunları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Fiyat etiketlerinde listede belli yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar var. Bunlar uygun değilse her birine ürün başına 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Alım satım fiyatları arasında makul olmayan bir durum varsa; böyle bir durum tespit edilmişse, haksız fiyat dediğimiz durum tespit edilmişse, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

'KASIM'DA 9 BİN 207 İŞLETMEYİ HAKSIZ FİYATLANDIRMADAN DOLAYI DENETLEDİK'

Vatandaşların farklı uygulamalar üzerinden şikayetlerini ulaştırabileceğini belirten Menteşe, "Bakanlığımız tarafından yine stokçulukla karşı karşıya kaldığımızda, orada da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar şu anda idari yaptırımlar uygulanıyor Bakanlığımız tarafından. Malum sene sonuna geldik; Ocak ayında bu durumlarda yeniden değerleme yapılacak. Bu değerleme oranları da yüzde 43.93 oranında idari yaptırımların da artacağı bir durum sözkonusu. Biz İstanbul'da Kasım ayında yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi bu anlamda denetledik. Bu denetimlerde 288 bin 903 ürünü az önce söylediğim kriterler babında denetledik. Bu denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Sadece İstanbul'da değil 81 ilimizin hepsinde Ticaret Bakanlığımızın, Ticaret İl Müdürlüklerimizin aracılığıyla bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Bakanlığımızın dijital platformları var Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi, CİMER Bilgi Sistemi üzerinden gelenler var. Çeşitli iletişim kanallarıyla bizlere çok rahat ulaşabiliyorlar. Bakanlığımızın haksız fiyat denetleme platformu var, buraya şikayetlerini bildirebilirler. Hatta fotoğraf çekip, fotoğrafını çektikleri ürünü dahi atabiliyorlar. O noktada vatandaşlarımız her zaman bize ulaşabilirler, biz yanlarındayız" şeklinde konuştu.