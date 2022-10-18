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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Asgari ücret enflasyonun üzerinde artmalı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Asgari ücret enflasyonun üzerinde artmalı
2023 yılı asgari ücretinin enflasyonun birkaç puan üzerine eklenecek bir refah payı ile uygulanmasının doğru olacağını vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret artışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak beraberinde gelen bazı konularla ilgili beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Avdagiç, bu kapsamda öne çıkan beklentileri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. Beklentimiz, SGK üst limitinin asgari ücret artış oranı üzerinden değil, memur maaşına yapılan zam veya enflasyon oranı nispetinde artırılması." Belli bir seviyenin üzerinde gelir elde edenler ile işverenin ödediği brüt ücret arasında ciddi bir makas olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Yani şu anda belli bir rakamın üzerinde maaş alanlara bakarsak, çalışanın eline geçen şirketin ödediğinin yüzde 55'ini ancak buluyor" dedi. Avdagiç, bu durumun özellikle alt ve orta gelir grubunda maaş alanları etkilediğine işaret etti.

SELEKTİF KREDİ
Krediye erişimde yaşanan sorunlara da değinen İTO Başkanı Avdagiç, "Bankacılık sisteminin tamamen kapalı olması söz konusu değil. Bir süredir selektif kredi süreci devrede. Şu anda iş dünyasının gerek yeni projeleri realize etmek gerekse işletme sermayesi ihtiyacı arttığı için, eskiye göre daha fazla kredi ihtiyacı olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Asgari ücret enflasyonun üzerinde artmalı
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