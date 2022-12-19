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Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:29 Son Güncelleme: 19.12.2022 13:34

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

Son dakika haberi...Yarın gerçekleşecek asgari ücret 3. toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin’den yeni açıklama!

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den yeni açıklama!
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